مجموعة نارية لسلة مصر فى تصفيات كأس العالم

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كتب: هاني العوضي ومحمود أسامة

أجري اليوم الأحد، الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2019 بمدينة جوانزو بالصين، وستقام التصفيات بأنجولا من 19 إلي 30 أغسطس القادم.

ووقع المنتخب المصري فى المجموعة الثالثة من التصفيات بجانب أنجولا و المغرب والكونغو الديمقراطية.

وجاءات المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولي: غينيا - جنوب أفريقيا - الكاميرون - تونس.

المجموعة الثانية: أوغندا - روندا - مالي - نيجيريا.

المجموعة الثالثة: مصر- الكونغو الديمقراطية - أنجولا - المغرب

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الجدير بالذكر أن 15 دولة تأهلت للتصفيات ويتبقى دولة ستصعد عن طريق "الوايلد كارد" بعد انسحاب الكونغو برازافيل من المشاركة في التنظيم.

ومن المقرر أن تقام التصفيات بنظام الدورة المجمعة، على أن تستضيف الدورة الأولى فرق التصنيف الأول وهم تونس والسنغال ونيجيريا وانجولا، بينما تقام مبارايات مجموعة مصر بانجولا فى أيام ٢٤ و٢٥ و٢٦ نوفمبر المقبل.

وتقام الدورة المجمعة الثانية للمجموعة فى دول لم يتم تحديدها حتى الآن فى الفترة من ٢٩يونيه وحتى ١ يوليو ٢٠١٨، وتقدمت مصر لاستضافة الدورة الثانية.



