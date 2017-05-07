باليرمو يهبط إلى الدرجة الثانية.. وإمبولي يقترب من البقاء في «الكالتشيو»

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تعادل فريق كييفو فيرونا مع نظيره باليرمو، بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، في إطار الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

سجل سيرجيو بيليسير هدف التقدم لكييفو في الدقيقة 67 من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 88 سجل ادواردو جولدانيجا هدف التعادل للضيوف.

بهذه النتيجة، يحتل فريق كييفو فيرونا المركز الـ12 في ترتيب الكالتشيو برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فريق باليرمو المركز الـ19 برصيد 20 نقطة، ليتأكد بذلك هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

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وفي نفس الجولة، فاز فريق إمبولي على نظيره فريق بولونيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كارلو كاستيلاني.

افتتح دانيلي كوركي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 5 من بداية المباراة، قبل أن يدرك سيموني فيردي التعادل للضيوف في الدقيقة 11، وفي الدقيقة 38 سجل مانويل باسكوال الهدف الثاني لإمبولي، قبل أن يسجل أندريا كوستا الهدف الثالث في الدقيقة 46.

بهذه النتيجة، يحتل فريق بولونيا المركز الـ15 برصيد 38 نقطة، بينما يحتل فريق إمبولي المركز الـ17 برصيد 32 نقطة.