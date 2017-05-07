أودينيزي يتعادل مع أتلانتا.. ولاتسيو يمطر شباك سامبدوريا بـ«الكالتشيو»

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سيطر التعادل الإيجابي على لقاء أودينيزي وأتلانتا، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب الفريولي، ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

تقدم أتلانتا في الدقيقة 41 عن طريق بريان كريستانتي، ليتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 53، عن طريق ستيب باريتشا.

بهذه النتيجة، يحصل كل فريق على نقطة من المباراة، ليصل فريق أودينيزي للنقطة 44 في المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد أتلانتا للنقطة 65 في المركز الخامس.

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وفي نفس الجولة، فاز فريق لاتسيو على ضيفه سامبدوريا، بنتيجة 7-3، على ملعب الأوليمبيكو.

سجل أهداف لاتسيو شيرو ايموبيلي "هدفين"، بالدي دياو، يسلي هوديت، فيليبي هياندرسون، ستيفان دي فري، وسيناد لوليتش، في الدقائق 2، 19، 36، 38، 45، 65، 70، بينما سجل ثلاثية سامبدوريا فابيو كوالياريلا "هدفين"، وكارول لينيتي "هدف"، في الدقائق 32،72،90.

ورفع لاتسيو رصيده للنقطة 70 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سامبدرويا عند النقطة 46 في المركز العاشر.