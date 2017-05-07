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"صناعة النواب" تُطالب بإنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام

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"صناعة النواب" تُطالب بإنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام "صناعة النواب" تُطالب بإنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام

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النائب طارق متولي

كتب- أحمد علي:

طالب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تبني فكرة إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام ومدخلات الإنتاج، بدلًا من استيرادها لتوفير العملة الصعبة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق السيد، أمين سر اللجنة، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات، وعدد من المستثمرين، لمناقشة كيفية تعميق المنتج المحلى بالصناعات المصرية.

وأوصى النائب طارق السيد، أمين سر اللجنة، المستثمرين ورجال الأعمال بالتكاتف، من أجل إنشاء شركات لتصنيع المواد الخام أيضًا.

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