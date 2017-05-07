"سروال الكاحل".. موضة هذا الصيف لإطلالة أكثر تحررًا

كتب - هشام عواض:

تبحث المرأة عن كل ما هو جديد في عالم الموضة، بداية من تسريحة الشعر وحتى شكل الحذاء وغيرها من قطع الملابس والأكسسوارات.

ويتربع سروال الكاحل على موضة هذا الصيف، ليمنح المرأة إطلالة جذابة ويبرز حذائها بشكل أوضح، بحسب ما ذكرته مجلة "deutsche wirtschafts" الألمانية.

وذكرت المجلة أن سروال الكاحل هو الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويأتي هذا الصيف بقصّة ضيقة أو ملتصقة بالجسم، كما توجد موديلات أخرى ذات أرجل واسعة أو فضفاضة.

وتزداد أرجل السروال ببعض التفاصيل اللافتة للأنظار، مثل الأهداب أو السحّاب "السوستة" أو حليات الزينة، لجذب الأنظار على الكاحل المكشوف.

ويضفي هذا إطلالة أكثر تحررًا، يمكن تنسيق سروال الكاحل مع توب قصير كاشف للبطن، مع إمكانية ارتداء بليزر فوق التوب للتخفيف من الجرأة.