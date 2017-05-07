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فرنسا :65.30 % نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة حتى الخامسة مساء

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فرنسا :65.30 % نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة حتى الخامسة مساء فرنسا :65.30 % نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة حتى الخامسة مساء

مصراوي Masrawy

الانتخابات الفرنسية

باريس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة اليوم الأحد التي يتنافس فيها مؤسس (حركة إلى الأمام) إيمانويل ماكرون وزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن قد بلغت 65.30 % حتى الخامسة مساء مقابل 69.42 % في الجولة الأولى.

وكانت نسبة التصويت في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في عام 2012 قد بلغت 71.96 % .

ومن المقرر أن تغلق اللجان الانتخابية البالغ عددها 66546 لجنة في الساعة السابعة مساء بينما في بعض المدن الكبرى سينتهي التصويت في الثامنة مساء على أن يتم بعد ذلك فرز الأصوات وإعلان النتائج الجزئية.

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