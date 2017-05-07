الاقبال على الدورة الثانية من الانتخابات الفرنسية يتجاوز 65 %

القاهرة - (مصراوي):

ارتفعت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية، لتصل إلى 65.30 بالمئة عند الساعة الخامسة عصر اليوم، مقابل وصولها إلى 71.96 في نفس التوقيت عام 2012، بحسب ما أوردته وزارة الداخلية الفرنسية.

وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة قد أشارت إلى تفوق المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون على مرشحة الجبهة اليمينية المتطرفة مارين لوبن، وتوقعت بأنه سيحصل على أعلى نسبة تصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التي بدأت صباح اليوم الأحد.

ومن المقرر، أن تنتهي عملية التصويت في الساعة الثامنة مساء اليوم. وستنشر وسائل الإعلام المحلية توقعات النتيجة النهائية استنادا إلى أرقام التصويت الجزئية الصادرة عن وزارة الداخلية.

وسيتسلم المرشح الفائز السلطة رسميا من الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا أولاند يوم الأحد 14 مايو على أقصى تقدير.