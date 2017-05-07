"برلمانية الوفد" تتمسك بنص المادة 9 من "الاستثمار".. وتوافق على قانون "الرياضة"

كتبت- مروة شوقي:

قال النائب الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الهيئة البرلمانية للحزب، قررت خلال اجتماعها، المنعقد الآن، في مقر مجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، التمسك بنص المادة 9 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، كما جاءت في تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس.

وتقضي المادة بمنح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، باعتبارها الوزير المختص.

وكانت الحكومة قد استعرضت اليوم الأحد، على البرلمان عن طريق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، التعديل على المادة 9 الذي يتضمن أن تصدر وزيرة الاستثمار اللائحة التنفيذية بعد العرض على مجلس الوزراء وموافقة رئيس الوزراء.

كما أشار فؤاد، إلى ان الهيئة أعلنت تمسكها بما انتهى إليه المجلس في قانون العلاوة الخاصة بحذف المادة 5، والتي تنص على: "استمرار العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في صرف الحوافز والمكافآت بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".

ولفت فؤاد، إلى أن اللقاء داخل المجلس انتهى بالموافقة على مشروع قانون الرياضة.