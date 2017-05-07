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بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل

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مصراوي Masrawy

بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (1)بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (1)

بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (2)بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (2)

بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (3)بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (3)

بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (4)بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (4)

بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (5)بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (5)

بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (6)بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (6)

بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (7)بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (7)

بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (8)بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (8)

بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (9)بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (9)

بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (10)بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (10)

بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (11)بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (11)

بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (12)بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (12)

بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (13)بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (13)

بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (14)بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل (14)

كتبت- ميرا ماهر

تترك بعض الجروح آثاراً على الجلد، الأمر الذي يثير استياء البعض وقد يُعرضه للإحراج أو الانتقاد من الآخرين، خاصةً إذا كانت تلك الآثار موجودة في مكان ظاهر في الجسم.

هذه الندبات قد تدفع الإنسان للبحث عن وسيلة لإخفائها، كالمكياج وما شابه ذلك، لكنها لا تعد طريقة دائمة وفعالة للتخلص من هذه العلامات.

لذلك يلجأ البعض لطريقة رسم "التاتو" على تلك الجروح، والذي يعتبر حلاً إلى حد ما فعال، حيث أنه يمكن للتاتو تغطية الندبات بشكل تام وبنتيجة فعالة.

 

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