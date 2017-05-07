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على عكس المتوقع "الكرواسون" ليس فرنسي وهذا أصل الكابتشينو

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على عكس المتوقع "الكرواسون" ليس فرنسي وهذا أصل الكابتشينو على عكس المتوقع "الكرواسون" ليس فرنسي وهذا أصل الكابتشينو

مصراوي Masrawy

على عكس المتوقع .."الكرواسون" ليس فرنسي .. وهذا أص

كتبت- هاجر حاتم:

عندما يخطر ببالك أن تتناول إفطار فرنسي، يأتي بذهنك على الفور "الكرواسون" و"الكابتشينو"، بسبب اعتقاد الكثيرون أن أصولهما تعود إلى فرنسا وإيطاليا، فهل هذا الأمر صحيح؟

ذكرت العديد من القصص أن أيام الحرب العثمانية تواجد جيشها بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث قاموا بحفر نفق تحت الأرض، لمحارباتهم، حتى كاد العثمانييون يشهدون نجاحًا كبيرًا، إلا أن شعر "خباز" بوجود حركة تحت الأرض، ليكتشف النمساوييون المخبأ السري للعثانييون ويشهدوا الهزيمة الساحقة.

وقام "الخباز" بعمل كعك على شكل هلال الذي يشبه هلال علم الدولة العثمانية، للاحتفال بنصر النمسا، ليأخذ بالنهاية شكل "الكرواسون" الحالي، وفقًا لما ذكره موقع cafebabel.

أما عن الكابتشينو، فله أيضًا صلة بالعثمانييون، وذلك عندما تركوا ورائهم الكثير من أكياس القهوة، أثناء حربهم مع النمسا، ليعاودوا الأخيرون استخدامها مرة أخرى، ولكن مذاقها كان ثقيل بالنسبة لهم خاصًة راهب "الكابوتشين" الذي اخترع فكرة خلط القهوة باللبن والعسل لتخفيفها، لتصبح بشكل "الكابتشينو" الذي نعرفه الآن، وفقًا لما ذكره موقع thespruce.

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