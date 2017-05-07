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برلماني يُطالب "الطيب" بتعيين محمد أبو هاشم رئيسًا لجامعة الأزهر

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برلماني يُطالب "الطيب" بتعيين محمد أبو هاشم رئيسًا لجامعة الأزهر برلماني يُطالب "الطيب" بتعيين محمد أبو هاشم رئيسًا لجامعة الأزهر

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النائب هاني أباظة

كتب- أحمد علي:
طالب النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بتحديد موعد لنواب محافظة الشرقية البالغ عددهم 38 نائبًا للقاء شيخ الأزهر، لإبداء اعتراضهم على تعيين رئيس الجامعة الجديد.

وقال أباظة - في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة اليوم الأحد - إن الدكتور محمد أبو هاشم، أحق بمنصب رئيس جامعة الأزهر، متسائلًا كيف يتم اختيار رئيس للجامعة بعد الدكتور أبو هاشم بعشر دفعات.

وأكد وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الدكتور محمد أبو هاشم، أقدر من يتولي منصب رئيس جامعة الأزهر، على حد قوله.

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