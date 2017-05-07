35% زيادة في إيرادات الضرائب خلال 10 أشهر عن العام الماضي (إنفوجراف)

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عمارة:

كشف تقرير صادر من وحدة المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية، أن أجمالي ضريبة الدخل في 10 أشهر من العام المالي الحالي حتى نهاية إبريل، بقيمة بلغت 25024.6 مليون جنيه، فيما كانت الحصيلة خلال العام الماضي عن نفس المدة 8801.1 مليون جنيه.

وأعلن الدكتور عمرو جارحي، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي صباح الأحد، تقديرات الحصيلة الضريبية في القيمة المضافة، حيث بلغت خلال 10 أشهر من العام المالي الحالي نحو 15202.2 مليون جنيه، فيما بلغت العام الماضي عن نفس المدة نحو 10122.4 مليون جنيه، كما سجل إجمالي الحصيلة الضريبية بصفة عامة نحو 51598.8 مليون جنيه، وسجلت العام الماضي نحو 28893.1 مليون جنيه.

وسجلت الحصيلة الضريبية زيادة بنسبة 35% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري 2016-2017 مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، حيث سجلت بنهاية أبريل الماضي 291 مليار و13 مليون جنيه.