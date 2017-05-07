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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال مشروع "الرمال السوداء"

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مصراوي Masrawy

محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال مشروع الرمال السوداءمحافظ كفر الشيخ يناقش أعمال مشروع الرمال السوداء

محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال مشروع الرمال السوداء (2)محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال مشروع الرمال السوداء (2)

محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال مشروع الرمال السوداء (3)محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال مشروع الرمال السوداء (3)

محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال مشروع الرمال السوداء (4)محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال مشروع الرمال السوداء (4)

محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال مشروع الرمال السوداء (5)محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال مشروع الرمال السوداء (5)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ناقش اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، آخر الأعمال الإنشاء بموقع مصنع "فصل الرمال السوداء" ببلطيم على مساحة 50 فدانًا، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية.

جاء ذلك فى حضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، واللواء أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة مشروع الرمال السوداء، والعميد طارق راغب المدير الإداري للمشروع، والمهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندسة تهاني النجار وكيل مديرية الطرق بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال "نصر" إن المصنع يجري إنشاؤه بخطوات سريعة، بعد تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء، كشركة مساهمة مصرية، موضحًا أن محافظة كفر الشيخ عضو مساهم بهذه الشركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية، باستثمارات تتخطى مليار جنيه.

وأكد "نصر" الشيخ أنه يجرى ردم وتسوية أرض المصنع، والتى تنخفض بعمق 1.85 متر تحت سطح الطريق الدولي، وتحتاج إلى 300 ألف متر مكعب من الرمال لتسوية الموقع بالكامل، مضيفًا أن ما جرى إنجازه حتى الآن ردم 55 ألف متر مكعب، ومن المقرر استكمال أعمال الردم والتسوية حتى 3 أشهر بتكلفة إجمالية تصل إلى 4,5 مليون جنيه.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المشروع يهدف إلى استخراج المعادن الاقتصادية التس تصل إلى 41 عنصرًا معدنيًا، وتدخل في العديد من الصناعات منها "الصواريخ، الطائرات، السيراميك، الدهانات، والمواد الخام"، التي تستخدم في الصناعات الحديثة من الرمال السوداء.

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