نائب يتهم البرلمان بالتقصير: نحن لا نستجوب الحكومة

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اتهم محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، البرلمان بالتقصير في مسائلة الحكومة، وإلزامها للمثول أمام المجلس لاستجوابها.

وقال بدرواي في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال: "لحد إمتى هنفضل متجاهلين حقنا الدستوري واللائحي في استجواب الحكومة".

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وتابع النائب "أنا عايز أقدم بيان عاجل لوزير الصحة، بخصوص مستشفى السنطة، وعلشان الوزير مش موجود مش هيكون فيه أي فائدة، وده حال كل البيانات العاجلة اللي بيقدمها أعضاء البرلمان".

الجدير بالذكر أن النائب محمد بدراوي، سبق وتقدم باستجواب ضد الحكومة، على خلفية حالة التردي الاقتصادي التي تعاني منها البلاد.