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فيديو| بكري: جولة السيسي الخليجية تستهدف تشكيل «قوة عربية»

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فيديو| بكري: جولة السيسي الخليجية تستهدف تشكيل «قوة عربية» فيديو| بكري: جولة السيسي الخليجية تستهدف تشكيل «قوة عربية»

التحرير

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قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن حماية الأمن القومي العربي، مسئولية الدول العربية بالأساس، دون الانتظار لردود أفعال القوى الدولية.

وثمن "بكري" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عين على البرلمان"، المذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، من استقبال الكويت للرئيس عبد الفتاح ، قائلًا: "استقبال يليق بمكانة الرئيس، ويعكس أصالة أهلنا في الكويت، ويؤكد عمق العلاقة الأخوية بين البلدين"، مشيرًا إلى أن زيارة السيسي إلى والإمارات وقطر والبحرين، هو للملمة الشتات العربي.

وأضاف، أن أبواق الإخوان منزعجة من هذه الزيارات؛ كونها تحمل في أجندتها العديد من الملفات الهامة، أبرزها تشكيل قوة عربية لمواجهة أي الأعمال الإرهابية والعدائية التي تحدث في الشرق الأوسط.

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