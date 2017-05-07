حقيقة خروج مصر من التصنيف العالمي للجامعات

التحرير

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قال الدكتور أشرف حاتم، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إن ما يتم تداوله من أخبار عن خروج مصر من تصنيف التعليم العالي والجامعات دوليًا، كلام عار تمامًا من الصحة.

وأوضح حاتم في تصريحات لـ"التحرير"، أن التصنيفات العالمية المعروفة والمعمول بها، 7 تصنيفات، تعتمد مصر منها 4 داخل "الأعلى للجامعات"، ويتم التعامل معها وأبرزهم تصنيف "شنغهاي" والـ"QS".

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وأشار إلى أنه لا يوجد مصطلح علمي في التصنيفات العالمية يعني خروج مصر من التعليم، فهناك دول ضعيفة جدًا وبها جامعات بارزة في التصنيفات العالمية، فالتصنيفات تعتمد فقط على الجامعات أو التخصصات داخل الجامعات وليس الدول.

وأكد أن جامعة القاهرة بتصنيف شنغهاي ضمن أول 500 جامعة عالمية، وهناك 7 جامعات أخرى في التصنيفات الأربع المعترف بيها.