غدا.. 19 لاعبًا في قائمة الشرقية لمواجهة الاتحاد

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أعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لنادي الشرقية، قائمة فريقه، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، المقررة غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ28 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الشرقية كالتالي:

حراسة المرمى : محمود شكري - عمر رضوان

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خط الدفاع : أحمد عادل - عبد الرحمن حسان - حازم شعيب - فاروقا - المعتصم سالم - إسلام أبو سليمة - أحمد صالح -محمد سمير

خط الوسط : سمير فوزي - يايا تراوري - حسام حسن - محمود إسماعيل "رامبو" - عصام عادل - مصطفى "عفروتو" - علي دياب

خط الهجوم : محمد عبد الحميد "ميدو" - كينيث.