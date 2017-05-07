أخبار عاجلة

أيهما أقوى "أحمد الله أو نحمد الله أو الحمد لله"؟ -
النمنم وحامد وسعيد في تأبين الكابتن غزالي بالسويس -
برلماني يقترح تعديل المادة ٦٩ بقانون الرياضة قبل التصويت النهائي عليه -
برلماني: النواب سيتداول على المادة 9 من الاستثمار والـ 5 بالعلاوة -
شيف يسري لـ"مصراوي": اقتراح حلو وحادق لرمضان في ١٠ دقائق -
محلل اقتصادي: الاقتراض سهل لكنه خطر.. وسعر الدولار سينخفض -
صور| محافظ الشرقية يضبط سيارتين لسيرهما عكس الاتجاه -
رفض مقترح فرج عامر بتخفيض نسبة إعفاء الأندية من الكهرباء -
«النواب» يوافق على قانون الاستثمار الجديد -
سياسي كويتي: «مصر تحتاج إلى دعم أشقائها الخليجيين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

غدا.. 19 لاعبًا في قائمة الشرقية لمواجهة الاتحاد

Google+ Print
غدا.. 19 لاعبًا في قائمة الشرقية لمواجهة الاتحاد غدا.. 19 لاعبًا في قائمة الشرقية لمواجهة الاتحاد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لنادي الشرقية، قائمة فريقه، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، المقررة غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ28 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الشرقية كالتالي:

حراسة المرمى : محمود شكري - عمر رضوان

شاهد أيضا

خط الدفاع : أحمد عادل - عبد الرحمن حسان - حازم شعيب - فاروقا - المعتصم سالم - إسلام أبو سليمة - أحمد صالح -محمد سمير

خط الوسط : سمير فوزي - يايا تراوري - حسام حسن - محمود إسماعيل "رامبو" - عصام عادل - مصطفى "عفروتو" - علي دياب

خط الهجوم : محمد عبد الحميد "ميدو" - كينيث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محلل اقتصادي: الاقتراض سهل لكنه خطر.. وسعر الدولار سينخفض

محلل اقتصادي: الاقتراض سهل لكنه خطر.. وسعر الدولار سينخفض

صور| محافظ الشرقية يضبط سيارتين لسيرهما عكس الاتجاه

صور| محافظ الشرقية يضبط سيارتين لسيرهما عكس الاتجاه

رفض مقترح فرج عامر بتخفيض نسبة إعفاء الأندية من الكهرباء

رفض مقترح فرج عامر بتخفيض نسبة إعفاء الأندية من الكهرباء

«النواب» يوافق على قانون الاستثمار الجديد

«النواب» يوافق على قانون الاستثمار الجديد