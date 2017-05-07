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لاعب منتخب تونس لمرتضى منصور: «لن ألعب في الزمالك طالما أنت رئيسه»

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لاعب منتخب تونس لمرتضى منصور: «لن ألعب في الزمالك طالما أنت رئيسه» لاعب منتخب تونس لمرتضى منصور: «لن ألعب في الزمالك طالما أنت رئيسه»

التحرير

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هاجم اللاعب الدولي التونسي أحمد العكايشي، لاعب اتحاد جدة السعودي، مرتضي منصور، رئيس نادي ، بسبب تصريحات الأخير ضده.

وقال العكايشي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: ".. سكت دهرًا ونطق كفرًا.. أحب أعلمك أنه مع احترامي لجماهير نادي الزمالك وتاريخه لا أرغب يومًت في اللعب ضمن صفوفه طالما أنت رئيسه".

أضاف الدولي التونسي: "أنا فعلا سعري عال عليك لأن نادي الاتحاد وجماهيره جعلت قيمتي ذهب لا تقدر عليه، أنا أحب الاتحاد وجماهيره ولا أغرب في أن أبدل ألوانه.. خليك انت قنوع وأعطي كهربا بطاقته للاتحاد ولا تساوم فيها".

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الجدير بالذكر أن مرتضي منصور خرج أول أمس الجمعة، خلال تصريحات تليفزيونية، قائلًا: "كهربا عرض علينا التعاقد مع التونسي أحمد العكايشي، لكنه يطلب مبالغ كبيرة".

أحمد العكايشي

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التحرير

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