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الأهلي يحدد موعد طرح تذاكر مباراة زاناكو وأماكن بيعها

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الأهلي يحدد موعد طرح تذاكر مباراة زاناكو وأماكن بيعها الأهلي يحدد موعد طرح تذاكر مباراة زاناكو وأماكن بيعها

التحرير

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قال اللواء شرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن تذاكر مباراة الأهلي وزاناكو بطل زامبيا، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن الجولة الأولي من دوري الـ16 لدوري أبطال إفريقيا، سيتم طرحها خلال 72 ساعة.

أضاف شمس، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن التنسيق يجري الآن مع الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها المباراة من 5 آلاف إلى 30 ألف متفرج، مشيرًا إلى أنه يتم الموافقة على زيادة عدد الجماهير؛ للوقوف خلف فريقها في البطولة الأكبر بإفريقيا.

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أوضح المدير التنفيذي للأهلي، أنه حال رفض الأمن زيادة عدد الجماهير، سيتم طرح التذاكر في ناديي الأهلي بمقر الجزيرة ومدينة نصر، حيث تراجع مسؤولو الأهلي عن بيع التذاكر بالإسكندرية، لقلة عدد التذاكر.

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التحرير

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