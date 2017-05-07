هؤلاء تمنوا الزواج من «هيفاء وهبي».. أحدهم: «مهرك 30 عجل بتلو»

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بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، أصبحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مقصدًا لبعض الفنانين الذين أبدوا إعجابهم بها وطلبوا الزواج منها، حتى ولو على سبيل المزاح باعتبارها فنانة ناجحة ذات مواصفات جميلة وصوت جذاب.

ويستعرض موقع "التحرير- لايف" مجموعة من الفنانين الذين أبدوا رغبتهم في الزواج من هيفاء وهبي..

عبد الله بالخير

الفنان الإماراتي "عبد الله بالخير" كثيرًا ما أبدى إعجابه بالفنانة هيفاء وهبي ورغبته في الزواج منها، ووصفها بالألطف والأجمل والأظرف، وفي حلقة جمعتهما ببرنامج "ديو المشاهير" غازلها بالخير بوصلة مدح، فأحرجته هيفاء قائلة: "اقعد عاقل"، كما تداول البعض أنباء حول تقدمه للخطبة منها رسميًا في عام 2013 ووعدها بحفل زفاف أسطوري، لكنها لم توافق.

أحمد الفيشاوي

حل الفنان أحمد الفيشاوي في نهاية شهر أبريل الماضي ضيفًا على برنامج "ثلاثة في واحد" عبر فضائية "القاهرة والناس"، وعندما طلبت منه المذيعة شيماء سيف اختيار ممثلة للزواج منها وقع اختياره على الفنانة هيفاء وهبي، وأخذ يصرخ بطريقة هيستيرية: "أنا عايز أتجوز هيفا وهبي.. جوزوني هيفا وهبي بقى"، وجاء هذا الموقف غريبًا خاصة بعد نشر "الفيشاوي" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" صورة جمعته بهيفاء وهبي أمام أفيش فيلمها "حلاوة روح"، وعلّق عليها: "حلاوة روح كبيرة أوووي".

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محمد سعد

جدل واسع أثاره الفنان محمد سعد في فبراير من العام الماضي بعد استضافة الفنانة "هيفاء وهبي" ببرنامجه "وش السعد" عبر قناة "MBC مصر"، حيث طلب منها الزواج على الهواء قائلًا: "والنبي عسل، 30 رأس عجل يترموا تحت رجليكي وشقة في حدايق الأهرام والبوابة الرابعة ناحية خوفو، نضرب جواز علطول، مهرك 30 عجل بتلو".

معجب ببيروت

في حفل غنائي أحيته الفنانة هيفاء وهبي بفندق "ريفييرا" ببيروت في أغسطس من العام الماضي، فؤجئت الفنانة اللبنانية بمعجب يقتحم المسرح ويعطيها وردة، وأمسك بيدها وتدخل الحرس لإبعاده، لكنها دعته إلى المسرح مرة أخرى واحتضنته، فركع أمامها طالبًا الزواج منها.

