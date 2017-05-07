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عماد راضي يتوجه إلى الشرقية لتفقد مستشفى الصحة النفسية بالعزازي

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عماد راضي يتوجه إلى الشرقية لتفقد مستشفى الصحة النفسية بالعزازي عماد راضي يتوجه إلى الشرقية لتفقد مستشفى الصحة النفسية بالعزازي

مصراوي Masrawy

أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة

كتب - أحمد جمعة:

توجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الأحد، إلى محافظة الشرقية، بعد أن أنهى زيارته لمحافظة دمياط؛ وذلك للوقوف على أعمال التطوير والإنشاءات لمستشفى الصحة النفسية بالعزازي تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات صحفية اليوم، إن "الوزير حريص أن يتابع أعمال الإنشاءات والتطوير بالمستشفيات المزمع افتتاحها خلال الفترة القادمة على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية".

وتفقد راضي صباح اليوم مستشفى طوارئ كفر سعد بمحافظة دمياط، ووجه بزيادة عدد الأطباء المقيمين، وضرورة التعاقد مع مدرسين وأساتذة مساعدين من الجامعات المصرية، بالاضافة الى اعتماد المستشفى للمتدربين من الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية، فضلا عن توفير المستلزمات الجراحية لتخصصات العظام، والمخ والأعصاب والأوعية الدموية.

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