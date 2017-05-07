ضبط سائق متهم بقتل زوجته وإلقاء جثتها في الترعة بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت مباحث سوهاج بإشراف العميد خالد الشاذلي، سائق توك توك، متهم بقتل زوجته وإلقاء جثتها في ترعة بمركز جرجا جنوب المحافظة، بعد اتهام والد المجني عليها، زوجها، بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينهما.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، قد تلقى إخطاراً بالعثور على جثة لفتاة مجهولة الهوية بترعة بناحية طوخ دائرة مركز العسيرات.

توصلت تحريات المباحث إلى أن الجثة تخص فاطمة منصور محمود، 24 عاما، تقيم بشارع المشتل بجرجا، وقرر منصور محمود عبد المنعم، 68 سنة، أن الجثة لابنته "فاطمة"، تقيم بجرجا مع زوجها أحمد محمد رمضان، 33 عاماً، سائق توك توك، وأضاف بغيابها عن المنزل منذ حوالي أسبوع، واتهم زوجها بقتلها،لوجود خلافات بينهما.

تم ضبط المتهم، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.