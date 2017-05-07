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بالصور.. جنازة نجم منتخب الستينيات محمد شاهين بحضور محافظ بورسعيد

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مصراوي Masrawy

جنازة محمد شاهين (1)جنازة محمد شاهين (1)

جنازة محمد شاهين (2)جنازة محمد شاهين (2)

جنازة محمد شاهين (3)جنازة محمد شاهين (3)

جنازة محمد شاهين (4)جنازة محمد شاهين (4)

جنازة محمد شاهين (5)جنازة محمد شاهين (5)

جنازة محمد شاهين (6)جنازة محمد شاهين (6)

جنازة محمد شاهين (7)جنازة محمد شاهين (7)

جنازة محمد شاهين (8)جنازة محمد شاهين (8)

جنازة محمد شاهين (9)جنازة محمد شاهين (9)

جنازة محمد شاهين (10)جنازة محمد شاهين (10)

جنازة محمد شاهين (11)جنازة محمد شاهين (11)

جنازة محمد شاهين (12)جنازة محمد شاهين (12)

جنازة محمد شاهين (13)جنازة محمد شاهين (13)

جنازة محمد شاهين (14)جنازة محمد شاهين (14)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، في جنازة محمد شاهين، نجم منتخب والنادي المصري، خلال الستينيات، والذي توفي بالأمس عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

شارك في الجنازة عدد من نجوم كرة القدم، وعلي رأسهم محمود أبو رجيلة، نجم نادي ، وقدامى لاعبي الأندية في بورسعيد، وأعضاء بمجلس الإدارة، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين وأهالي المدينة الساحلية.

ويعد "شاهين" أحد أبرز نجوم الكرة في مصر بفترة الستينيات، برز في أوليمبياد طوكيو عام 1964 وسجل هدفه التاريخي في مرمى البرازيل، وأطلق الناقد الراحل نجيب المستكاوي اسم "شاهينيو" عليه.

من جانبه، تقدم محافظ بورسعيد، في بيان رسمي، بخالص العزاء والمواساة لأسرة اللاعب الدولي الراحل والأسرة الرياضية في وفاة المغفور له، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

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