"الوزراء" يبحث الملامح العامة لتشكيل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب- محمد غايات:

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الاجتماع الذي عقده الأحد، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ناقش أهم الملامح العامة لتشكيل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعيين مجلس الإدارة الخاص بالجهاز.

وأشار قابيل- في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع- إلى أن الاختيارات ستتم بشكل مدروس، حيث يضم الجهاز في عضويته كلا من القطاع الخاص والمعنيين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف وزير التجارة والصناعة - أنه تم خلال الاجتماع استعراض إنشاء مجلس الأمناء لهذا الجهاز، والذي سيضم مجموعة من الوزراء والمعنيين وذلك لمراجعة الاستراتيجية العامة للجهاز، موضحًا أن محفظة الجهاز والتي تتضمن خطة المشروعات ستكون لمشروعات بمنطقة الصعيد.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم تخصيص 200 عربة للشباب تعمل كمنافذ متنقلة لطرح المواد التموينية بالتعاون مع وزارة التموين، وستكون متوفرة للشباب للعمل قبل شهر رمضان المعظم، وستكون 95 في المائة من هذه العربات خارج محافظة القاهرة وبالتحديد بالمحافظات الأكثر احتياجا.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل طرح 200 مصنع بمحافظات الصعيد من خلال المطور الصناعي الذي بدوره سيضع آليات تشغيلها.​​