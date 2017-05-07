عودة الأوضاع إلى طبيعتها في محيط اللوفر بباريس بعد إنذار أمني

باريس - (د ب أ):

أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس عبر حسابها على موقع تويتر، الأحد، عودة الأوضاع إلى طبيعتها في محيط متحف اللوفر بعد إنذار أمني صدر في وقت سابق من اليوم.

وكان تم إخلاء وإغلاق منطقة قريبة من متحف اللوفر بباريس، حيث يعتزم المرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون إلقاء خطابه الليلة، وذلك بعد إنذار أمني.

ولم توضح الشرطة سبب إصدار الإنذار، ولكنها أوضحت أنه إجراء اعتيادي في حالات مثل العثور على أغراض مشبوهة.