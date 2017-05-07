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بالصور.. أغلى فوانيس رمضان.. بعضها وصل إلى 1800 جنيه

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مصراوي Masrawy

أغلى فوانيس رمضان.. بعضها وصل إلى 1800 جنيهأغلى فوانيس رمضان.. بعضها وصل إلى 1800 جنيه

أغلى فوانيس رمضان.. بعضها وصل إلى 1800 جنيهأغلى فوانيس رمضان.. بعضها وصل إلى 1800 جنيه

أغلى فوانيس رمضان.. بعضها وصل إلى 1800 جنيهأغلى فوانيس رمضان.. بعضها وصل إلى 1800 جنيه

أغلى فوانيس رمضان.. بعضها وصل إلى 1800 جنيهأغلى فوانيس رمضان.. بعضها وصل إلى 1800 جنيه

فانوس حديد طوله 60 سم بـ200 جنيهفانوس حديد طوله 60 سم بـ200 جنيه

فوانيس حديد طولها 50 سم بـ190 جنيهفوانيس حديد طولها 50 سم بـ190 جنيه

أغلى فوانيس رمضان.. بعضها وصل إلى 1800 جنيهأغلى فوانيس رمضان.. بعضها وصل إلى 1800 جنيه

كتب - هشام عواض:

تشهد فوانيس رمضان هذا العام تباين في الأسعار ما بين أشكالها المختلفة ومواد تصعنيها ما بين النحاس والحديد وغيرهما.

في الوقت الذي أسعار الفوانيس النحاسية والخشبية والخيامية لم تتغير كثيرًا عن العام الماضي، حيث تراوحت ما بين 20 حتى 120 بحسب حجم الفانوس من 25 سم وحتى المتر.

أما من حيث الفوانيس الفورجيه "الحديد" ذات الطراز الإسلامي، التي تصنع من الحديد وتدخل فيها معادن أخرى، فقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، ما بين 190 جنيه وصولًا إلى 1800.

ويقدم "مصراوي" خريطة الأسعار وفقًا لأشهر أماكن بيع الفوانيس الحديد والمعدنية في حارة اليهود والموسكي وباب الخلق.

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