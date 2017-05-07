بالصور- خريطة أسعار فوانيس رمضان.. "نحاس وخشب وخيامية"
فانوس نحاس أغاني طوله 10 سم 25 جنيه
فانوس خشب 30 سم 35 جنيه
فانوس خشب أغاني وأنوار 30 سم بـ55 جنيه
فانوس خشب مزخرف 50 سم بـ 75 جنيه
فانوس خيامية طوله 30 سم بـ 35 جنيه
فانوس خيامية طوله 50 سم بـ 55 جنيه
فانوس خيامية طوله 130 سم بـ 90 جنيه
فانوس زجاجي ملون 100 سم بـ 120 جنيه
فانوس ملون 100 سم بـ125 جنيه
فانوس نحاس أغاني طوله 10 سم 25 جنيه
فانوس نحاس أغاني طوله 50 سم بـ 120 جنيه
فانوس نحاس طوله 25 سم بـ 20 جنيه
فانوس نحاس طوله 60 سم بـ 60 جنيه
فانوس نحاس طوله 100 سم بـ 110 - 120 جنيه
فانوس نحاس طوله 130 سم بـ 150 جنيه
كتب - هشام عواض:
مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يحرص المصريون على شراء فانوس رمضان كتقليد متبع منذ سنوات للاحتفال بقدوم شهر الصيام، فبالإضافة إلى تزيين المنازل والشوارع بالزينة والديكورات الرمضانية لا غنى عن شراء الفانوس للأطفال وللديكور أيضًا.
يرتبط فانوس رمضان بطفولتنا، كما أنه يسعد الأطفال والكبار أيضُا، ويُعد شراءه كل عام طقس رمضاني أصيل وأساسي، لكن مع غلاء الأسعار ربما يفكر الأهل أكثر من مرة عند شراء الفوانيس لأطفالهم.
وإن كنت ترغب في معرفة متوسط أسعار الفوانيس المختلفة لرمضان هذا العام، ما بين أشكاله الخشبية المختلفة والخيامية والفانوس التقيدي النحاسي، فيقدم "مصراوي" لك خريطة الأسعار وفقًا لأشهر أماكن بيعها في حارة اليهود والموسكي وباب الخلق.
اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا