بالصور- خريطة أسعار فوانيس رمضان.. "نحاس وخشب وخيامية"

كتب - هشام عواض:

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يحرص المصريون على شراء فانوس رمضان كتقليد متبع منذ سنوات للاحتفال بقدوم شهر الصيام، فبالإضافة إلى تزيين المنازل والشوارع بالزينة والديكورات الرمضانية لا غنى عن شراء الفانوس للأطفال وللديكور أيضًا.

يرتبط فانوس رمضان بطفولتنا، كما أنه يسعد الأطفال والكبار أيضُا، ويُعد شراءه كل عام طقس رمضاني أصيل وأساسي، لكن مع غلاء الأسعار ربما يفكر الأهل أكثر من مرة عند شراء الفوانيس لأطفالهم.

وإن كنت ترغب في معرفة متوسط أسعار الفوانيس المختلفة لرمضان هذا العام، ما بين أشكاله الخشبية المختلفة والخيامية والفانوس التقيدي النحاسي، فيقدم "مصراوي" لك خريطة الأسعار وفقًا لأشهر أماكن بيعها في حارة اليهود والموسكي وباب الخلق.