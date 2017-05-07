أخبار عاجلة

نائب وزير المالية عن موقف البرلمان من «العلاوات»: «الأجيال الجاية هتركع» -
فيديو| لميس الحديدي: المناطق الحرة لن تقيم اقتصادا وتخدم الكبار فقط -
فيديو| بيطرية لـ«السيسي»: «شباب مصر مش بس اللي بيحضروا المؤتمرات» -
مصر تحصد المركز الأول برصيد 13 ميدالية بالبطولة الإفريقية للرماية -
ضبط بندقيتين وكمية من الحشيش وتنفيذ 47 قرار إزالة في قنا -
لاعب «طائرة» الزمالك: توقفت بسبب هرمون في اللحمة البرازيلي يصيب بالسرطان -
محافظ القليوبية يكرم سائقا أنقذ محطة وقود من حريق مدمر -
فيديو| طبيبة تعلن اكتشافها مادة خطيرة في اللحوم المستوردة -
فيديو| بطل كمال أجسام: «الدولة بتحاربنا.. وبلدنا ملناش حق فيها» -
الهيئة الوطنية للصحافة تناقش التغييرات الصحفية الاثنين المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- خريطة أسعار فوانيس رمضان.. "نحاس وخشب وخيامية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فانوس نحاس أغاني طوله 10 سم 25 جنيهفانوس نحاس أغاني طوله 10 سم 25 جنيه

فانوس خشب 30 سم 35 جنيهفانوس خشب 30 سم 35 جنيه

فانوس خشب أغاني وأنوار 30 سم بـ55 جنيهفانوس خشب أغاني وأنوار 30 سم بـ55 جنيه

فانوس خشب مزخرف 50 سم بـ 75 جنيهفانوس خشب مزخرف 50 سم بـ 75 جنيه

فانوس خيامية طوله 30 سم بـ 35 جنيهفانوس خيامية طوله 30 سم بـ 35 جنيه

فانوس خيامية طوله 50 سم بـ 55 جنيهفانوس خيامية طوله 50 سم بـ 55 جنيه

فانوس خيامية طوله 130 سم بـ 90 جنيهفانوس خيامية طوله 130 سم بـ 90 جنيه

فانوس زجاجي ملون 100 سم بـ 120 جنيهفانوس زجاجي ملون 100 سم بـ 120 جنيه

فانوس ملون 100 سم بـ125 جنيهفانوس ملون 100 سم بـ125 جنيه

فانوس نحاس أغاني طوله 10 سم 25 جنيهفانوس نحاس أغاني طوله 10 سم 25 جنيه

فانوس نحاس أغاني طوله 50 سم بـ 120 جنيهفانوس نحاس أغاني طوله 50 سم بـ 120 جنيه

فانوس نحاس طوله 25 سم بـ 20 جنيهفانوس نحاس طوله 25 سم بـ 20 جنيه

فانوس نحاس طوله 60 سم بـ 60 جنيهفانوس نحاس طوله 60 سم بـ 60 جنيه

فانوس نحاس طوله 100 سم بـ 110 - 120 جنيهفانوس نحاس طوله 100 سم بـ 110 - 120 جنيه

فانوس نحاس طوله 130 سم بـ 150 جنيهفانوس نحاس طوله 130 سم بـ 150 جنيه

كتب - هشام عواض:

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يحرص المصريون على شراء فانوس رمضان كتقليد متبع منذ سنوات للاحتفال بقدوم شهر الصيام، فبالإضافة إلى تزيين المنازل والشوارع بالزينة والديكورات الرمضانية لا غنى عن شراء الفانوس للأطفال وللديكور أيضًا.

يرتبط فانوس رمضان بطفولتنا، كما أنه يسعد الأطفال والكبار أيضُا، ويُعد شراءه كل عام طقس رمضاني أصيل وأساسي، لكن مع غلاء الأسعار ربما يفكر الأهل أكثر من مرة عند شراء الفوانيس لأطفالهم.

وإن كنت ترغب في معرفة متوسط الفوانيس المختلفة لرمضان هذا العام، ما بين أشكاله الخشبية المختلفة والخيامية والفانوس التقيدي النحاسي، فيقدم "مصراوي" لك خريطة الأسعار وفقًا لأشهر أماكن بيعها في حارة اليهود والموسكي وباب الخلق.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 8 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 8 مايو 2017 في بنك مصر

بالارقام || أسعار عمرة رمضان

بالارقام || أسعار عمرة رمضان

الغيطي عن أنباء زيادة أسعار الوقود: «هنخرم عين الحكومة.. الناس مستوية»

الغيطي عن أنباء زيادة أسعار الوقود: «هنخرم عين الحكومة.. الناس مستوية»

مساء dmc - محافظ السويس: هدفنا محاربة الغلاء وتوفير السلع بأقل الأسعار للمواطنين

مساء dmc - محافظ السويس: هدفنا محاربة الغلاء وتوفير السلع بأقل الأسعار للمواطنين