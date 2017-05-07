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56 ألف تلميذ يؤدون امتحانات "الابتدائية" بكفر الشيخ.. غدًا

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56 ألف تلميذ يؤدون امتحانات "الابتدائية" بكفر الشيخ.. غدًا 56 ألف تلميذ يؤدون امتحانات "الابتدائية" بكفر الشيخ.. غدًا

مصراوي Masrawy

امتحانات الابتدائية

كفر الشيخ - إسلام عمار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، بدء امتحانات الشهادة الابتدائية، غدًا الإثنين، على مستوى 13 إدارة تعليمية بالمحافظة، في 425 لجنة امتحانية، ويخوضها 56 ألف و500 تلميذ.

كان صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد تفقد، اليوم الأحد، المركز الرئيسي لتوزيع أسئلة الشهادة الابتدائية، وتابع توزيعها على كنترولات الإدارات التعليمية، برفقة حسن أبو النضر مدير عام إدارة المتابعة، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف السادس الإبتدائى.

وكشف وكيل الوزارة، أن امتحانات الشهادة الابتدائية لمدة 4 أيام، وسيجرى بدء أعمال تصحيح أوراق الامتحانات يوم 13 مايو الجاري، والإعلان عن النتيجة، لدى الانتهاء من أعمال التصحيح.

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