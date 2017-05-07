شقيقان وراء سرقة فيلا مدير أمن دمياط السابق

المنوفية مروة فاضل:

كشفت مباحث المنوفية، غموض سرقة فيلا اللواء بركات محمد بركات، مدير أمن دمياط السابق، أثناء تلقي أسرته عزاءه، عقب وفاته بقرية بخاتي بمركز شبين الكوم.

وتبين أن شقيقين سرقا أسلحة نارية من الفيلا، خلال العزاء، وأن العائلة اكتشفت سرقة محتويات من الفيلا، وأسلحة نارية مرخصة عبارة عن 3 بندقيات ومسدس.

تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، والعميد مدحت فارس رئيس مباحث المديرية، حيث كشف الفريق أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. ر. ش"، 21 سنة، عامل، سبق اتهامه في القضية رقم 3986 جنح مركز تلا لسنة 2014 مخدرات، و"شاكر. ر. ش"، 21 سنة، سائق توك توك.

اعترف المتهمان ببيع المسروقات إلى "شعبان. س. ا"، 30 سنة، مقابل 15 ألف جنيه كدفعة أولى، فتم استدعاء المشتري، الذي حضر وأقر بوجود الأسلحة لدى شخص رابع بمركز سرس، وتم إحضار الأسلحة، والتحفظ على المتهمين الأربعة.