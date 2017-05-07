غدًا.. وقفة احتجاجية لنادي تدريس الأزهر ضد قرار تعيين المحرصاوي رئيسًا للجامعة

كتب- محمود مصطفى:

ينظم نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بمدينة نصر، في العاشرة من صباح غدٍ الاثنين، وقفة احتجاجية ضد قرار تعيين الدكتور محمد المحرصاوي رئيسا للجامعة.

وكلف الإمام الأكبر الدكتور محمد المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، خلفًا للدكتور أحمد حسني، بدءًا من أمس السبت.

ويُشارك في الوقفة عددًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، للمطالبة بتعيين الدكتور محمد أبوهاشم رئيسًا للجامعة بصفته أقدم نواب رئيس الجامعة، طبقا للقانون.

وقدم الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، الأحد، التماسًا للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، للمطالبة بتكليفه برئاسة الجامعة، بصفته أقدم النواب.

وقال أبوهاشم، في تصريحات لمصراوي، إن ندب المحرصاوي رئيسا لجامعة الأزهر مخالف للقانون، الذي ينص على: "أن يتولى منصب رئيس الجامعة أقدم النواب".​