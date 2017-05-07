أخبار عاجلة

نائب وزير المالية عن موقف البرلمان من «العلاوات»: «الأجيال الجاية هتركع» -
فيديو| لميس الحديدي: المناطق الحرة لن تقيم اقتصادا وتخدم الكبار فقط -
فيديو| بيطرية لـ«السيسي»: «شباب مصر مش بس اللي بيحضروا المؤتمرات» -
مصر تحصد المركز الأول برصيد 13 ميدالية بالبطولة الإفريقية للرماية -
ضبط بندقيتين وكمية من الحشيش وتنفيذ 47 قرار إزالة في قنا -
لاعب «طائرة» الزمالك: توقفت بسبب هرمون في اللحمة البرازيلي يصيب بالسرطان -
محافظ القليوبية يكرم سائقا أنقذ محطة وقود من حريق مدمر -
فيديو| طبيبة تعلن اكتشافها مادة خطيرة في اللحوم المستوردة -
فيديو| بطل كمال أجسام: «الدولة بتحاربنا.. وبلدنا ملناش حق فيها» -
الهيئة الوطنية للصحافة تناقش التغييرات الصحفية الاثنين المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

غدًا.. وقفة احتجاجية لنادي تدريس الأزهر ضد قرار تعيين المحرصاوي رئيسًا للجامعة

Google+ Print
غدًا.. وقفة احتجاجية لنادي تدريس الأزهر ضد قرار تعيين المحرصاوي رئيسًا للجامعة غدًا.. وقفة احتجاجية لنادي تدريس الأزهر ضد قرار تعيين المحرصاوي رئيسًا للجامعة

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد المحرصاوي القائم بأعمال رئيس جامعة ال

كتب- محمود مصطفى:

ينظم نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بمدينة نصر، في العاشرة من صباح غدٍ الاثنين، وقفة احتجاجية ضد قرار تعيين الدكتور محمد المحرصاوي رئيسا للجامعة.

وكلف الإمام الأكبر الدكتور محمد المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، خلفًا للدكتور أحمد حسني، بدءًا من أمس السبت.

ويُشارك في الوقفة عددًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، للمطالبة بتعيين الدكتور محمد أبوهاشم رئيسًا للجامعة بصفته أقدم نواب رئيس الجامعة، طبقا للقانون.

وقدم الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، الأحد، التماسًا للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، للمطالبة بتكليفه برئاسة الجامعة، بصفته أقدم النواب.

وقال أبوهاشم، في تصريحات لمصراوي، إن ندب المحرصاوي رئيسا لجامعة الأزهر مخالف للقانون، الذي ينص على: "أن يتولى منصب رئيس الجامعة أقدم النواب".​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط بندقيتين وكمية من الحشيش وتنفيذ 47 قرار إزالة في قنا

ضبط بندقيتين وكمية من الحشيش وتنفيذ 47 قرار إزالة في قنا

الهيئة الوطنية للصحافة تناقش التغييرات الصحفية الاثنين المقبل

الهيئة الوطنية للصحافة تناقش التغييرات الصحفية الاثنين المقبل

صورة وخبر: ماكرون.. "حاكم الإليزيه"

صورة وخبر: ماكرون.. "حاكم الإليزيه"

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة