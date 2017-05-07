البورصة تربح 2.5 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد، مطلع الأسبوع تباينًا لغالبية أسهمها، وسط عمليات بيع من المستثمرين المصريين قابلها شراء انتقائي من المؤسسات وصناديق الاستثمار والأفراد الأجانب والعرب، بينما حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 2.5 مليار جنيه ليصل إلى 661.98 مليار جنيه عند الإغلاق، بعد تداولات اجمالية بلغت 732.6 مليون جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على تراجع بلغت نسبته 0.14% ليغلق عند 12692.15 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.95% ليصل إلى 597.71 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بلغت نسبته 0.69% لينهى تعاملات أول أيام الأسبوع عند مستوى 1369.4 نقطة.