«خليجيون في حب مصر» يرحب بزيارات السيسي للكويت ودول الخليج

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رحب ائتلاف "خليجيون في حب مصر" بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى دولة الكويت اليوم الأحد، لإجراء مباحثات مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التى تربط بين البلدين، وكذلك زيارته إلى مملكة البحرين، لعقد جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد الدكتور يوسف العميرى مؤسس ورئيس "خليجيون في حب مصر" أن العلاقات بين الكويت ومصر تاريخية وضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ، كما أن العلاقة الشخصية بين الشيخ صباح الأحمد والرئيس السيسى "مميزة" وتتمتع بمستوى عالى من التنسيق والتواصل والتشاور المستمر.

وأوضح إن العلاقات الكويتية - المصرية شكلت طوال العقود الماضية نموذجا متميزا ورائدا للعلاقات الأخوية الطيبة التي يجب أن تجمع بين كافة الدول العربية في جميع الظروف باعتبارها ضمانة الأمن والاستقرار في تلك الدول وصمام الامان لشعوبها.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكويت اليوم الاحد، تأتى فى وقت تشهد العلاقات بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات وهو ما أكده أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد أخيرا عندما قال "إن مصر عزيزة على الكويت ولن تتأخر عنها أبدا"، مشيدا باتفاقية التعاون القانونى والقضائى الموقعة مؤخرا بين البلدين والتى تسهم في جهود التعاون الأمنى لمواجهة الإرهاب.

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وأكد "العميرى" أن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعدد من دول الخليج تعكس اهتمامه بإقامة علاقات ودية وطيبة ومستدامة بين الأشقاء العرب، وتحمل عدة رسائل من بينها، أن العلاقات المصرية-العربية أكبر من أى مواقف تباين، فضلا عن أن أولوية الأبعاد الاستراتيجية في العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات.

وشدد "خليجيون في حب مصر" في بيانه على قوة ومتانة العلاقات الخليجية المصرية، مؤكدا أن المغرضين من أعداء التقارب المصري-الخليجي، لم ولن يفلحوا أن ينالوا من قوة هذه العلاقات والروابط الأخوية المتينة التي تربط بين مصر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووصف الائتلاف، زيارة الرئيس السيسي لدولة لإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي بـ"الناجحة"، مؤكدا أن مباحثات قيادتي البلدين أظهرت أن هناك توافقا تاما وحقيقيا في رؤيتي القاهرة وأبوظبي تجاه مختلف القضايا، وثمن البيان نتائج زيارة الرئيس السيسي للمملكة العربية السعودية أواخر شهر أبريل الماضي، مؤكدا إنها كانت بمثابة رسالة واضحة وغير قابلة للتأويل.