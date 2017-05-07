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«القوى العاملة» توافق على أول 29 مادة من قانون العمل

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«القوى العاملة» توافق على أول 29 مادة من قانون العمل «القوى العاملة» توافق على أول 29 مادة من قانون العمل

التحرير

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وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي 29 مادة بقانون العمل الجديد بعد ان شهدت اللجنة خلافات واسعة حول مواد القانون.

وطالب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، خلال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، ضرورة الانتهاء من مناقشة مواد قانون العمل الجديد قبل نهاية الشهر الحالي حتى يمكن عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

واعترضت جليلة عثمان، عضو اللجنة، على وجود مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية في المادة 17 من القانون، فيما طلب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، ضرورة الإبقاء على المادة كما هي، لأن العالم كله يتحدث عن التدريب وتنمية الموارد البشرية.

فيما تدخل النائب محمد عطية الفيومي، مؤكدًا أن المنشآت والشركات مع وجود هذا النص لن تقوم بتدريب عمالها، وأمام الجدل وافق النواب على نص المادة كما هي بمشروع القانون، كما تساءلت النائبة جليلة عن سر استبعاد عمال الخدمة المنزلية من القانون.

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من جهته، أكد إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزير القوى العاملة، أن عمّال المنازل لهم ظروف وأوضاع خاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم، خاصة أنه طبقًا للقانون، فإن المنازل لها حرمة ولا يتم تفتيشها إلّا بإجراءات.

وشهدت اللجنة خلافات حول التعريفات والأحكام العامة الموجودة في مشروع القانون خاصة بتعريف اللائحة التنفيية أو القرارات المنفذة التي يصدرها الوزير المختص.

 

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التحرير

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