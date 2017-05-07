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«دفاع البرلمان» توافق على 300 ألف دينار كويتي معونة لتنمية الساحل الشمالي

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«دفاع البرلمان» توافق على 300 ألف دينار كويتي معونة لتنمية الساحل الشمالي «دفاع البرلمان» توافق على 300 ألف دينار كويتي معونة لتنمية الساحل الشمالي

التحرير

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وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، على معونة بمقدار 300 ألف دينار كويتي - مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي؛ للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي.

وقال اللواء محروس الكيلاني، مدير الأمانة التنفيذية لشؤون الألغام بوزارة التعاون الدولي، أنه تم تطهير 1450 كليو متر مربع من الألغام بالساحل الشمالي، مؤكدًا أنه من الممكن سرقة بعض حقول الألغام وإعادة استخدام ما فيها في عمليات الإرهاب.

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أضاف الكيلاني: "الأمانة الفنية قامت بشراء أحدث معدات تطعير الألغام في العالم و250 من احدث مكتشفات الألغام و250 بدلة وقائية ولدينا الآن تجهيز 400 فرد بمعداتهم لإزالة الألغام"، موضحًا أن الأمانة الفنية خاطبت جميع الوزرات من أجل إمدادها بخطة تطهير الأراضي التابعة لها.
 

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التحرير

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