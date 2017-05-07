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مبروك عطية يلقي محاضرة عن قيمة الأمن في الإسلام أمام ضباط شرطة

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مبروك عطية يلقي محاضرة عن قيمة الأمن في الإسلام أمام ضباط شرطة مبروك عطية يلقي محاضرة عن قيمة الأمن في الإسلام أمام ضباط شرطة

التحرير

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قال اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، إنه تم عقد محاضرة ظهر اليوم للدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر والمفكر الإسلامي.

تناولت المحاضرة موضوع قيمة الأمن من الجانب الإسلامي وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعقد لقاءات ومحاضرات مستديمة للضباط والأفراد والموظفين مع الشخصيات العامة بالمجتمع لإعلاء قيمة الأمن والتعامل مع المواطنين.

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تم فتح باب المناقشة والأسئلة الدينة للحاضرين وأجاب عطية عليها وقد لاقي اللقاء استحسان جميع الحضور. 

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التحرير

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