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رئيس الوزراء الكويتي: زيارة السيسي تاريخية ولها أهمية كبيرة

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رئيس الوزراء الكويتي: زيارة السيسي تاريخية ولها أهمية كبيرة رئيس الوزراء الكويتي: زيارة السيسي تاريخية ولها أهمية كبيرة

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قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبدالله الصباح: إن "هناك حديث من القلب للقلب، بين الرئيس عبد الفتاح ، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف "الصباح" "نرحب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت والتعاون بين والكويت مستمر ونبحث تعزيزه"، وذلك بحسب تصريحه لقناة "إكسترا نيوز".

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وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي تاريخية، ولها أهمية كبيرة، وأن الجميع ينظر إلى مصر على أنها قلب الأمة العربية.

وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، اليوم، حيث كان في استقباله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في زيارة تستغرق يومين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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التحرير

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