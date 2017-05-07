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مصادر: السيسي يفتتح 6 مشروعات للطرق والكباري بمحافظات الصعيد

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مصادر: السيسي يفتتح 6 مشروعات للطرق والكباري بمحافظات الصعيد مصادر: السيسي يفتتح 6 مشروعات للطرق والكباري بمحافظات الصعيد

التحرير

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قالت مصادر بمجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح ، سيسافر نهاية الأسبوع الجاري، إلى عدد من محافظات الصعيد؛ لحضور افتتاح 6 مشروعات للطرق والكباري، تم الانتهاء منها ضمن المشروع القومي للطرق المدرج ضمن برنامج الرئيس الانتخابي.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الهيئة العامة للطرق والكباري، انتهت من تنفيذ مشروع محور جرجا على النيل بسوهاج بطول 10 كم وبتكلفة 497.5 مليون جنيه، ويتكون من 5 أنفاق و4 كباري ويربط الطريق الزرارعي الشرقي بالطريق الغربي، مشيرة إلى أن المحور بعرض 21 متر، وسيساهم في ربط محاور الطرق الرئيسية بالصعيد شرق وغرب النيل، كما يربط محور جرجا طريق القاهرة - أسوان الزراعي شرق النيل وطريق سوهاج - البحر الأحمر، وطريق القاهرة - أسوان الزراعي غرب النيل، وسيساهم في ربط مدينة دار السلام شرق النيل بمدينة جرجا غرب النيل، وربط مدن غرب النيل بطريق الصعيد - البحر الأحمر.

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واضافت المصادر، أن مشروع محور جرجا المزمع افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى إلغاء التقاطعات بين حركة القطارات والمركبات والمشاه على مزلقانات السكة الحديد، وخلق مجتمعات عمرانية ومحاور تنموية جديدة، تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية والتجارية والصناعية على جانبي النيل، وكذلك تفادي الحوادث المتكررة الناتجة عن نقل المركبات والأفراد بالعبارات.

وتابعت المصادر، أن الرئيس السيسي، يفتتح أيضًا كوبري طهطا أعلى السكة الحديد، بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه، بطول 1050 متر، وعرض 16 متر، بالإضافة إلى كوبري الكباش 2 لربط شرق وغرب النيل، وهو جذب سياحي جديد للأقصر ويهدف إلى تجميل طريق الكباش والممر الأثري.

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التحرير

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