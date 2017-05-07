المالية تعلن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت وزارة المالية اليوم الأحد، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6.25 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.22%، وتم تغطيته بنحو 2.4 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه، لأجل 266 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.24%، وتم تغطيته بنحو 1.3 مرة.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع قيمة السيولة المطلوبة من جانب المالية للأسبوع الثاني على التوالي بواقع 5.9 مليار جنيه.

كما تعتزم المالية طرح أدوات دين حكومية متمثلة في أذون خزانة بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، موزعة على آجال 91، 182، 266، و357 يوما، إلى جانب طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار لأجل 5 و 10 سنوات.

شاهد أيضا

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وأعلن عمرو الجارحى وزير المالية اليوم، اعتزام الحكومة طرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية نهاية شهر مايو الجارى، ومن المقرر ان تتراوح قيمتها ما بين نحو 3 أو 4 مليارات دولار.

وطرحت الحكومة فى يناير الماضى نحو 4 مليارات دولار سندات في بورصة لوكسمبرج، والتي تعد الأولى والأكبر منذ يونيو 2015.