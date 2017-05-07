وصفتها بـ«الجاهلة والغبية».. 3 مواقف أهانت فيها «غنوة» شقيقتها «أنغام»

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العلاقة بين الإخوة ليست مثالية في بعض الأحيان، وخاصة عندما تتداخل المصالح والحلم بالشهرة والسعي وراء النجاح، فيغلب طابع الأنانية على بعض العلاقات ليحولها من أخوة وصداقة إلى عداوة تامة بينها الحديد والنار، ولعل من أبرز الخلافات العائلية في الوسط الفني تلك العداوة الواضحة المتبادلة بين المطربة الشهيرة أنغام وأختها غنوة، ونستعرض فيما يلي مجموعة من الأسباب التي كانت سببًا في الهجوم..

1- الأخ المعاق

في مايو عام 2015 تعرضت أنغام لهجوم عنيف من غنوة عقب حلولها ضيفة ببرنامج "مصارعة حرة" عبر فضائية ten، حيث صرّحت أنغام بأن أخيها أحمد يعاني من مشاكل صحية، حيث إنه معاق ذهنيًّا، مؤكدة أنه أخوها غير الشقيق.



وكان هذا التصريح سببًا في حرب ضارية شنتها عليها "غنوة" عبر حصابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلة: "أخوكي غير الشقيق!! بس أخوكي.. عارفة الناس أصلها بتساعد الناس الغلابة اللي في الشارع مش أخوها غير الشقيق يا جاهلة ياغبية!! فرحانة بغلطك، أحمد مش محتاج منك حاجة اللي هو أخوكي غير الشقيق أصل هو أصلًا خسارة يبقى أخوكي عشان أنتي خسارة فيكي تخدي ثواب إنك حتى تقوليلوا كلمة حلوة اللي حتى مبتقوليهاش ده أنتي حتى لما شفتيه استخسرتي تبوسيه".

وتابعت غنوة: "للأسف اسمك مش هتقدري تغيريه وأحمد بيعرك أوي خسارة فيكي شرف أنه اسمه على اسمك للأسف مش هنعرف نغيره.. أنتي خسارة فيكي تشوفيه أصلا مش يبقى أخوكي غير الشقيق، ومش شرف لينا إنك للأسف أختنا.. دي بجد اللي حاجة تعر أحمد ده نعمة كبيرة ربنا مش عايز ينولهالك".

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2- دخول عالم الغناء

من المعروف أن الفنان محمد علي سليمان والد الفنانتين، هو أول من قدّم "أنغام" إلى عالم الفن ولحن لها أول ألبومين لها، وهما "في الركن البعيد الهادي" و"أول جواب" وحققا نجاحًا كبيرًا، ولكن تبع ذلك قطيعة فنية وأسرية وخلافات انتهت بابتعاد أنغام عن الأسرة، ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ وإنما هاجمت "أنغام" شقيقتها بعد إعلانها دخول المجال الفني بالغناء والتمثيل.

وفي حوار سابق لها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي "عمرو الليثي"، أوضحت أنغام أن شقيقتها لم تمتلك أي موهبة وليس لديها القدرة التي تجعلها مطربة ناجحة، مبررة ذلك بأن والدها لم يقدم "غنوة" للفن لأنه يعلم أنها ليست جيدة، مشيرة إلى أنها نصحتها بالبحث عن مجال آخر، كما أهانتها في مناسبة أخرى عندما سألها أحد: هل من الممكن أن يجمعك عمل غنائي مع شقيقتك، فأجابت أنغام: "أول مرة أعرف إن ليا أخت بتغني".

لم تيأس "غنوة" من كل هذا الهجوم، وإنما ردت وبقوة وبطريقة مباشرة على ذلك من خلال البدء في تسجيل مجموعة من الأغنيات لأول ألبوم لها، كما أعلنت عن خوضها تجربة التمثيل من خلال فيلم "عبيد وأحلام" مع المخرج عمرو جودة، كما أنها تستعد للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي".

3- تجاهل الأب

تعرضت "أنغام" لهجوم آخر من "غنوة" بسبب آخر لقاء إعلامي للمطربة "أنغام" ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي "عمرو أديب" عبر فضائية on E، حيث اتهمتها "غنوة" بتجاهل والدها بعد تقديم أغنية من ألحان "جمال سلامة" وتوجيه الشكر له فيما تجاهلت الحديث عن والدها.



وعبرّت "غنوة" عن غضبها الشديد من ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلة: "أبويا الموسيقار محمد علي سليمان شرف ليا إني بنتك، وأي حد يتشرف بحضرتك، وأي حد يتمنى إنك كنت تبقى أبوه، اسمك وسيرتك شرف ليا ولأخواتي، ربنا يخليك لينا ويديلك طولة العمر.. لا أحد يقدر يمحي اسم محمد علي سليمان من تاريخ الموسيقي العربية من غيرك ماكنش هيبقى فيه حاجه اسمها أنغام مش هتقدري في يوم تلغي اسم محمد علي سليمان موجود بيكي ومن غيرك لأنه شرف لكل فناني مصر".