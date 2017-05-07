إصابة 4 مجندين في حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

كتب- علاء عمران:

أصيب 4 مجندين في حادث تصادم بين سيارة شرطة، وأخرى ملاكي بالكيلو 194 بطرق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اليوم الأحد، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالكيلو 194 بريق القاهرة الاسكندرية الزراعي، وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ملاكي قيادة (مصطفى ك)، بسيارة شرطة تابعة لمديرية أمن البحيرة، وأسفر الحاد ث عن إصابة 4 مجندين، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام.

وأمر الواء عادل ذكي مدير الإدارة العامة للمرور، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة، ورفع آثار الحادث، لإعادة تسيير الحركة مرة أخرى.