وزير الصناعة: طرح ٢٠٠ عربة كمنافذ سلعية متنقلة بالتعاون مع التموين

كتب- محمد غايات:

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء تطرق إلى ملامح تشكيل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم حاليا اختيار تعيين مجلس إدارة الجهاز.

وأوضح قابيل- في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأحد- أن مجلس الإدارة سيتكون من القطاع الخاص والمعنيين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن ٥٠٪‏ من محفظة الجهاز متوجهه لتنمية الصعيد.

وأشار وزير الصناعة، إلى إنه سيتم طرح ٢٠٠ عربة كمنافذ سلعية متنقلة بالتعاون مع وزارة التموين قبل شهر رمضان ٩٥٪‏ من هذه العربات، سيتم طرحها خارج محافظة القاهرة.​