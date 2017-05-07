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بالصور.. إزالة 12 حالة تعدي على "بين الجبلين" الأثرية جنوبي الأقصر

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مصراوي Masrawy

إزالة 12 حالة تعدي على بين الجبلين الأثرية (1)إزالة 12 حالة تعدي على بين الجبلين الأثرية (1)

إزالة 12 حالة تعدي على بين الجبلين الأثرية (2)إزالة 12 حالة تعدي على بين الجبلين الأثرية (2)

إزالة 12 حالة تعدي على بين الجبلين الأثرية (3)إزالة 12 حالة تعدي على بين الجبلين الأثرية (3)

إزالة 12 حالة تعدي على بين الجبلين الأثرية (4)إزالة 12 حالة تعدي على بين الجبلين الأثرية (4)

الأقصر – محمد محروس:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة المهندس أشرف الحويحي رئيس المدينة، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي منطقة "بين الجبلين" الأثرية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تحت إشراف الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر.

أسفرت الحملة عن إزالة 12 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على المنطقة الصادر قرار أثريتها برقم 78 لسنة 2014، لأنها تضم مقابرًا تعود لعصر ماقبل التاريخ وحتى العصر اليونانى الروماني، والتي شهدت اكتشاف "المومياء القرفصاء" أشهر مومياء في التاريخ، ووضعت بالمتحف البريطاني.

وكانت حالات التعدي عبارة عن منازل بالطوب اللبن وعشش وحظائر حيوانات وزراعات، فحُررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم التنبيه على المتعدين بعدم تكرار التعدي على المنطقة الأثرية مرة أخرى.

قاد الحملة العميد حسني الشرقاوى، مأمور مركز شرطة إسنا، بمشاركة النقيب محمد عبد العزيز رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بمركز إسنا، والطيب محمد خضري كبير مفتشي منطقة آثار إسنا.

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