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الاثنين.. انطلاق أسبوع الموضة في بيروت "من قلب القاهرة"

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الاثنين.. انطلاق أسبوع الموضة في بيروت "من قلب القاهرة" الاثنين.. انطلاق أسبوع الموضة في بيروت "من قلب القاهرة"

مصراوي Masrawy

الاثنين.. انطلاق أسبوع الموضة في بيروت "من قلب ال

كتبت- هاجر حاتم:

تقام غدًا الاثنين فعاليات أسبوع الموضة اللبناني "La Mode A Beyrouth" على مدار 5 أيام في فندق فيرمونت هيليوبليس بمصر الجديدة.

وسيشهد الحفل حضور الكثير من مصممي الأزياء حول العالم، من بينهم جميل خنسا، فريدة تمرازا، لعرض أجدد مجموعاتهم، بالإضافة إلى الكثير من المواهب الشابة من جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور الكثير من نجوم الفن والمجتمع والموضة بالإضافة إلى ملكات الجمال في والعالم العربي.

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