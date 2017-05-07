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تدريب عملي بين الجيش والشرطة بالمنوفية لمواجهة الكوارث - صور

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مصراوي Masrawy

تدريب عملي بين الجيش والشرطة بالمنوفية (1)تدريب عملي بين الجيش والشرطة بالمنوفية (1)

تدريب عملي بين الجيش والشرطة بالمنوفية (1)_1تدريب عملي بين الجيش والشرطة بالمنوفية (1)_1

تدريب عملي بين الجيش والشرطة بالمنوفية (2)تدريب عملي بين الجيش والشرطة بالمنوفية (2)

تدريب عملي بين الجيش والشرطة بالمنوفية (2)_1تدريب عملي بين الجيش والشرطة بالمنوفية (2)_1

المنوفية مروة فاضل:

ترأس اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، اليوم الأحد، الاجتماع الموسع بشأن فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بحضور اللواء أركان حرب خالد توفيق، رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري وقادة المحافظة.

بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن، والاستماع للسلام الوطني.

وشهد اليوم، تدريبا عن التعامل مع بيان أعمال شغب من عمال مصنع غزل شبين الكوم وإضرابهم عن العمل، بالاشتراك مع قوات من إدارات الحماية المدنية وقوات الأمن والمرور.

وتفقد مدير الأمن منطقة التدريب، للتأكد من سريانه بشكل مثمر ومفيد.

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