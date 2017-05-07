مقتل سائحتين أمريكيتين بعد اصطدام زلاجات نفاثة بقاربهما في ميناء كوبنهاجن

كوبنهاجن - (د ب أ):

لقيت سائحتان من الولايات المتحدة حتفيهما مساء أمس السبت في ميناء كوبنهاجن، عندما اصطدمت زلاجة نفاثة أو أكثر بالقارب الصغير اللتين كانتا تستأجرانه.

وقالت الشرطة الدنماركية اليوم الأحد إن امرأة توفيت مساء أمس السبت، فيما توفيت الأخرى في المستشفى، خلال الليل.

وأصيب خمسة آخرون في الحادث.

ويخضع ثمانية من قائدي الزلاجات النفاثة للتحقيق بسبب السرعة غير القانونية في الممرات المائية بالمدينة، حسب الشرطة.

وبعد التصادم، فر بعض قادة الزلاجات من الموقع.

وأضافت الشرطة أنه لا يسمح بالزلاجات النفاثة في ميناء كوبنهاجن.