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تقرير الحكمين يوصي بخلع زينة من أحمد عز

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تقرير الحكمين يوصي بخلع زينة من أحمد عز تقرير الحكمين يوصي بخلع زينة من أحمد عز

مصراوي Masrawy

خلع زينة من أحمد عز

كتب – محمود السعيد:
تسلمت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد، تقرير الحكمين في دعوى الخلع المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، وأوصى التقرير بخلع الفنانة نظرا لاستحالة الصلح بينهما.
تقدم معتز الدكر محامي الفنانة زينة، إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016، وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"زينة"، من الفنان أحمد عز، طلقة بائنة للخلع، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية.

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