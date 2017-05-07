استقرار أسعار الدولار في «المركزي» خلال التعاملات المسائية

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استقر سعر الدولار في البنك المركزي خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، مسجلا نحو 18.14 للبيع، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات الخميس الماضي.

وقال "البنك": إنه "تم تثبيت سعر شراء الدولار عند 18.01 جنيه".

وسجل أعلى سعر للدولار فى كلا من بنك كريدي أجريكول، وبنك الشركة المصرفية العربية، بالإضافة إلى مصرف أبو ظبي الإسلامي ليبلغ نحو 18.17 جنيه للبيع، ونحو 18.07 جنيه للشراء.

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فيما انخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 18.15 جنيه للبيع، و18.05 جنيه للشراء.

كما استقر سعر الدولار في البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 جنيه للبيع، في كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.95 جنيه، بينما سجل سعر البيع في بنك القاهرة نحو 18.10 جنيه، وسعر الشراء نحو 18 جنيهًا.