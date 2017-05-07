قابيل: 3 مليارات و373 مليون دولار إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر

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قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والدول العربية، تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيدًا بعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كل من الكويت والبحرين واللذان يمثلان أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

وأكد «قابيل» في بيان اليوم الأحد، أن زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، ويعقبها زيارة لمملكة البحرين تمثل خطوة هامة نحو أحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة مع البلدين الشقيقين.

وأشار الوزير، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ 477.5 مليون دولار، منها 419.4 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية و58 مليون دولار، قيمة الواردات من السوق الكويتي، مضيفًا أن الصادرات المصرية غلى الكويت تمثلت في أجهزة وكابلات كهربائية ومنتجات غذائية متنوعة وأثاث وتبغ وأدوات ومستحضرات طبية وهياكل حديدية وأحجار من رخام وفحم، أما الواردات المصرية من الكويت شملت سيارات سياحية ومواد بتروكيماوية وهيدركسيد الصوديوم.

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وحول الاستثمارات الكويتية في مصر، أضاف قابيل، أن إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر بلغ 3 مليارات و373 مليون دولار، كما بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة 1106 مشروعات حتى بداية العام الجاري 2017، شملت قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل العقاري.

وتابع الوزير، أن حجم التبادل التجاري مع البحرين بلغ 160.35 مليون دولار العام الماضي 2016، لافتا إلى أن المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأثاث والقطن والسيراميك والحديد والآلات والمعدات كانت على رأس قائمة الصادرات المصرية إلى البحرين، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من البحرين في الزيوت النفطية ومنتجات بلاستيكية والألمنيوم ومصنوعاته ومستحضرات التنظيف والحديد والصلب.