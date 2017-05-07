«جنون اللحمة».. الأسعار تهزم الجزارين وتطيح بأحلام المواطنين

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شهدت أسعار اللحوم، اليوم الأحد، ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات للكيلو، مما تسبب في أزمة كبيرة لدى الجزارين وجعلهم يشعرون بالعجز أمام هذا التحرك المفاجئ، مبدين قلقهم من ركود الأسواق.

محمد وهبة رئيس شعبة القصابين قال: إن "الأسعار ترتفع بشكل كبير، وإنهم قاموا برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء ومختلف الجهات المعنية موضحين بها الأزمة وأسبابها وتوصيات الشعبة بحلها"، مضيفًا أنهم كانوا قد اجتمعوا قبل أسبوعين لنفس السبب - إلا أن الأمر لم يحل ولم يحضر مسئولوا وزارة الزراعة، لذا فلازال الأمر معلقًا، معتبرًا أن الجزارين لا دخل لهم في الارتفاع وأنهم مغلوبون على أمرهم ومتضررين أيضًا من ارتفاع الأسعار.

من جانبه صرح جابر شلبي سكرتير شعبة القصابين، أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، مما سيجعل الجميع في أزمة خلال الأيام المقبلة - خاصة مع حلول الشهر الكريم، مضيفًا أن الأزمة تكمن في وزارة الزراعة التي لا ترغب في أي تعاون مع الجزارين، تاركة الأمر لتحكم السوق.

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وأضاف "شلبي" أن الأمر بات يتطلب تدخل الجهات المسئولة وإيجاد حلولًا للأزمة - من خلال زيادة الاهتمام ورعاية "البتلو" وعدم السماح بذبحه، فضلًا عن منع ذبح الإناث حتى يتم زيادة الثروة الحيوانية.

فيما قال سامى جمال أحد الجزارين: إن "ارتفاع أسعار اللحوم سيتسبب في مزيد من الركود وسيقلل من حجم الإقبال"، موضحًا أن كيلو اللحم بقي (حلم مستحيل، وعدد كبير من الأسر لا تستطيع شراءه أكثر من مرة في الشهر الواحد".

وعن أسعار اللحوم اليوم، فقد سجل اللحم الكندوز نحو 135 : 150 جنيهًا، والضأن نحو 115 : 125 جنيهًا، والكندوز الكبير نحو 1150 : 125 جنيهًا، والبتلو نحو 125 : 135 جنيهًا، والبتلو بعظم سجل نحو 110 : 115 جنيهًا، والضأن بعظم سجل نحو 90 : 105 جنيهات.