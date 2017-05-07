سويسرا تعتزم استثمار 86 مليون فرنك في مصر

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ناقشت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار استراتيجية التعاون الجديدة مع الجانب السويسري في مصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بقيمة 86 مليون فرانك سويسرى، وذلك خلال اجتماعها مع السفير ماركوس ليتنر، سفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى القاهرة.

وأشارت "نصر" إلى أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين المصاحبة للبرنامج الاقتصادي، من أجل تحسين مستوى معيشتهم.

وأكدت على أهمية الاستراتيجية وموائمتها لاحتياجات المجتمع المصري في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 نظرا لاهتمامها بعدة مجالات من شأنها الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وجودة عمل المؤسسات الحكومية ومن أهمها، التنمية الاقتصادية الشاملة والحد من البطالة، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة والشباب.

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وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر، حيث أوضح السفير السويسري، أن مصر تمثل لسويسرا سوقًا واعدَا فى أفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك مجالات للتعاون المشترك بين البلدين في قطاع الثروة السمكية وتطوير صناعة الغزل والنسيج ومشروعات تنمية قناة السويس، بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية.

وأوضحت "وزيرة الاستثمار أن مجلس النواب انتهى من مناقشة مواد قانون الاستثمار، لافتة إلى أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل فى تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، إضافة إلى إطار تشريعي يوفر المساواة بين كافة المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار فى السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية.

و شددت على أهمية التنسيق المتبادل للمضي قدمًا نحو تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة في إطار مجالات التعاون بين مصر وكافة شركاء التنمية.